14 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Если Украина действительно приобретёт «Тукано», встанет вопрос его адаптации к боеприпасам советского производства. Так почему же Украина желает получить эти самолёты, если они явно бесполезны для неё в качестве боевых единиц?

Леонид Нерсисян, , 10:51 — REGNUM

Как стало известно, в начале августа бразильский Сан-Паулу посетила делегация военно-воздушных сил (ВВС) Украины и провела там переговоры с руководством известного авиаконцерна Embraer. Основной темой переговоров стала возможность приобретения для украинских ВВС лёгких турбовинтовых штурмовиков EMB-314 «SuperTucano». Возглавлявший украинскую делегацию командующий ВВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов даже выполнил полёт на этом самолёте. Однако, остаётся непонятной цель возможного приобретения бразильского штурмовика Украиной. Какую роль ему отводят в вооружённых силах?

Воспоминание

Боевой или учебно-тренировочный самолёт?

EMB-314 «Супер-Тукано» — лёгкий штурмовик с турбовинтовым двигателем. Изначально он создавался как учебный самолёт, но впоследствии был доработан как лёгкий ударный самолёт. «Супер-Тукано» стоит на вооружении 16 стран с очень широкой географией (Южная Америка, Африка и Азия). Кроме того, в 2018 году эти самолёты были даже заказаны ВВС США.

Как считают в Бразилии, Украина рассматривает «Супер-Тукано» как простой и дешёвый лёгкий штурмовик для действий в зоне замороженного вооружённого конфликта на юго-востоке страны. С одной стороны, такое мнение не лишено оснований. «Супер-Тукано», несмотря на ряд насмешек, которым он подвергается («самолёт Второй Мировой войны», «Кукурузник» и т.п.), находится в востребованной сегодня нише лёгкого «противопартизанского» самолёта. Он крайне простой в эксплуатации и обслуживании, очень экономичен, так как оснащён всего одним турбовинтовым двигателем мощностью в 1600 лошадиных сил, при этом обладаетнеплохим радиусом действия в 550 км и способен буквально часами «висеть над головами» противника. Самолёт вооружён двумя крупнокалиберными пулемётами и 20-миллиметровой пушкой, а также может нести под крыльями различную ракетно-бомбовую нагрузку массой до полутора тонн. При этом «SuperTucano» неплохо бронирован — кабина экипажа защищена кевларовой бронёй. Как и другие самолёты подобного назначения, «Тукано» крайне эффективен в борьбе с живой силой противника, подавлении различных опорных пунктов, в борьбе с автомобилями и бронетехникой.

Вместе с тем, концепция применения подобных самолётов, предполагает действия в конфликтах, где противник представлен главным образом нерегулярными вооружёнными формированиями, имеющими крайне слабые средства противовоздушной обороны (ПВО), или не имеющими их вовсе. В условиях войны на Донбассе, очевидно, такая концепция не подходит совершенно. Вооружённые силы Донецкой и Луганской Народных Республик располагают весьма внушительным количеством относительно современных зенитных ракетных комплексов малой дальности, для которых цель подобная «СуперТукано» даже легче, чем мишень на полигоне. Попытка применения этих самолётов на Востоке Украины едва ли может закончится чем-то хорошим.

Неясна и необходимость в пусть и лёгком, но штурмовике, с учётом того, что на Украине имеется целая авиабригада штурмовиков Су-25, при этом численность находящихся в лётном состоянии бортов близка к штатной (36 самолётов). А с учётом, простоты конструкции, огромного ресурса планера и способности Украины относительно полноценно обслуживать и ремонтировать Су-25, служить они могут ещё очень долго.

Более того, в случае, если Украина действительно приобретёт «Тукано», встанет вопрос его адаптации к боеприпасам советского производства. Так почему же Украина желает получить эти самолёты, если они явно бесполезны для неё в качестве боевых единиц?

Ответ, по всей видимости, заключается в том, что «Супер-Тукано» является также и учебно-тренировочным самолётом. А с ними у ВВС Украины есть серьёзные проблемы. Имеющиеся учебно-боевые L-39 чехословацкого производства находятся в очень печальном техническом состоянии и в обозримом будущем потребуют массовой замены. Едва ли «Тукано» являются адекватной заменой реактивному учебно-тренировочному самолёту, но в нынешних условиях закрыть проблему «летающих парт» для ВВС Украины они вполне могут. Кроме того, как сообщается, Киев рассчитывает получить бразильские штурмовики хотя бы частично в рамках программы военной помощи со стороны США, что делает эту сделку для ВВС Украины ещё более привлекательной.