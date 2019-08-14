Москва, , 10:50 — REGNUM

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский уверен, что российские оппозиционеры не поедут на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Жириновский назвал три причины. Прежде всего, уровень жизни на Украине ниже, чем в России, во-вторых, перечисляет он, там запрещают русский язык — а это главная объединяющая сила всех жителей бывшего СССР.

«В-третьих, наиболее радикальные оппозиционеры в России — те, что связаны с Западом — нужны здесь, в России, а на Украине в них нет никакого смысла. Поэтому они тоже никуда не поедут», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 13 августа поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которых преследуют за политические убеждения.

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