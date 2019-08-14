Ереван, , 10:45 — REGNUM

Правительство Армении предоставит Нагорному Карабаху около 2,9 млрд драмов (около $6 млн) для решения жилищных проблем военнослужащих Армии обороны Карабаха, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Рад сообщить, что правительство Армении предоставит Арцаху (Нагорно-Карабахской Республике — ИА REGNUM ) около 2.9 млрд драмов для решения жилищных проблем военнослужащих Армии обороны (размер суммы находится на этапе уточнения).

Как и я заявил в своем выступлении 5 августа в Степанакерте, до 2023 года мы намерены решить жилищные проблемы военнослужащих Армии обороны», — написал премьер-министр Армении.