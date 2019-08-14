Ханой, , 10:39 — REGNUM

Исследовательское судно Китая снова нарушило границу исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Вьетнама, сообщает Sindonews.

Впервые исследовательское судно КНР вошло в исключительную экономическую зону Вьетнама под конвоем китайской береговой охраны в конце июля и покинуло этот район 7 августа. Экипаж судна, похоже, проводил сейсмические исследования дна.

В конце июля Вьетнам обвинил Китай в незаконных действиях в экономической зоне и на континентальном шельфе, потребовав покинуть этот район. Тогда исследовательское судно встало на якорь в районе рифа Огненный Крест, искусственного острова в Южно-Китайском море, контролируемого Китаем.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что морские вопросы, связанные с Вьетнамом не должны мешать двухсторонним отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США отправили авианосец в Южно-Китайское море. Командующий авианосными силами Карл Томас заявил, что «задача этого авианосца — мир через силу».

Читайте также: Мир через силу. США отправили авианосец в Южно-Китайское море