Ханой, 14 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Исследовательское судно Китая снова нарушило границу исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Вьетнама, сообщает Sindonews.
Впервые исследовательское судно КНР вошло в исключительную экономическую зону Вьетнама под конвоем китайской береговой охраны в конце июля и покинуло этот район 7 августа. Экипаж судна, похоже, проводил сейсмические исследования дна.
В конце июля Вьетнам обвинил Китай в незаконных действиях в экономической зоне и на континентальном шельфе, потребовав покинуть этот район. Тогда исследовательское судно встало на якорь в районе рифа Огненный Крест, искусственного острова в Южно-Китайском море, контролируемого Китаем.
Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что морские вопросы, связанные с Вьетнамом не должны мешать двухсторонним отношениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США отправили авианосец в Южно-Китайское море. Командующий авианосными силами Карл Томас заявил, что «задача этого авианосца — мир через силу».
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