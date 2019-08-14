Анкара, , 10:40 — REGNUM

Представители министерства обороны Турции заявили о начале совместной с США подготовке к созданию безопасной зоны в Сирии, об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.

В настоящее время продолжаются работы по введению в строй оперативного центра в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сюда уже прибыли американские специалисты.

Напомним, 7 августа представители двух стран договорились создать безопасную зону для обеспечения коридора безопасности по которому домой будут возвращаться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Кроме того, соглашение подразумевает возможность принятия необходимых мер для решения проблем безопасности Турции, что может быть использовано в качестве предлога для агрессии против сирийских курдов.

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