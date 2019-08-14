Симферополь, , 10:26 — REGNUM

Предложение Украины создать вокруг Крыма режимный морской района для запрета захода судов — пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Об этом 14 августа заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«У Украины на это нет ни сил, ни средств, — рассказал РИА Новости Фокс. — Всё это — пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создать информационный повод, чтобы о них говорили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное учреждение «Госгидрография» сообщило, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заходы иностранных, и, возможно, российских судов в порты полуострова.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило свой бессильный протест в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым и Севастополь

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