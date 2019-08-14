14 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Поляков пугают тем, что федерализация Польши приведет к ползучей гражданской войне. Издания пишут о неких «различных политических элементах», которые жаждут «радикальных реформ». И повторяют этим зады пропаганды Киева. Но Украина и в самом деле страна неустойчивая. Неужели и Польша тоже?

Станислав Стремидловский, , 10:19 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Влиятельная польская деловая газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP) пугает поляков. По мнению издания, федерализация Польши грозит ползучей гражданской войной. Рецепт спасения видится в углублении децентрализации, то есть предоставлению больших полномочий местному самоуправлению под надзором Варшавы. Но почему вдруг федерализация стала реальной угрозой для страны?

Издание ссылается на «различные политические элементы», которые «хотят радикальных реформ», что «может иметь только плачевные последствия». Напрямую они не называются. Но мы со своей стороны напомним, что в июне этого года политики правящего лагеря под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS), проправительственные эксперты и журналисты уже обрушивались с острой критикой на программу «21 тезис местного самоуправления», в которой видели средство «раздела Польши или даже распада самого государства». Эта программа была выдвинута на конференции, которая собрала в Гданьске более 400 руководителей местных органов власти со всей Польши, в частности президентов таких крупных городов, как сам Гданьск, Познань и Вроцлав. Ими был предложен план серьезного укрепления полномочий местного самоуправления страны. Так, предлагалось заменить сенат (высшая палата польского парламента) на Палату местного самоуправления, ликвидировать институт назначаемых правительством и подотчетных ему глав воеводств, отменить сроки полномочий органов самоуправления, включая президентов и мэров городов, установить обязательную консультацию перед принятием любых законопроектов с местными органами власти.

Как констатировал тогда польский еженедельник Do Rzeczy, «это полная юридическая, организационная и имущественная независимость территориальных органов самоуправления». Сегодня DGP добавляет огня. Издание утверждает, что концепция федерализации не имеет прецедента в унитарных государствах, каковым является и Польша. Никто еще не провел успешную реформу, заключающуюся в предоставлении органам местного самоуправлениям права принимать отдельные законы на своей территории, особенно по вопросам, которые делят избирателей по идеологическим причинам. «Идеологические причины», надо сказать, тут болезненная тема. А вдруг Поморское воеводство примет либеральный закон об абортах, а Подкарпатское воеводство ужесточит его? «Это угрожало бы ползучей гражданской войной, потому что регионы внезапно столкнулись бы с огромным идеологическим конфликтом, — заявляет газета. — И, конечно же, на фоне мировоззренческих различий началась бы невообразимая внутренняя миграция». То есть, появились бы две Польши, «разделенные не только символической, но вполне реальной стеной».

Но если судить по тому, как голосуют на выборах в Польше, страна и так разделена географически. Однако что-то не приходилось слышать о массовой миграции сторонников PiS с запада страны на восток, и сторонников «Гражданской платформы» с востока на запад. Вряд ли ее могли бы спровоцировать и некие «идеологические законы», будь в силах местное самоуправление их принять. Поляки переезжают с места на места по экономическим причинам, желая устроиться получше. Особенно это затрагивает столицу, в которой, как сообщает одно из польских изданий, появился даже термин «банка» (słoik) — человек, который приехал в Варшаву из другого населенного пункта на учебу или в поисках работы, на выходные или праздники он ездит в свой родной город, откуда привозит домашнюю еду во всевозможных пластиковых формочках и стеклянных банках с крышкой. Также можно привести в пример и «великого польского союзника», США, где законодательство штатов в отношении тех же абортов сильно разнится, но гражданскую войну или массовую миграцию это не вызывает.

Так что, похоже, дело в чем-то другом. Возможно, в текущей политической ситуации в Польше. Главы местного самоуправления, выступающие за своего рода федерализацию, относятся к правящей партии, мягко говоря, настороженно. Опросы общественного мнения тем временем показывают, что «Право и Справедливость» имеет все шансы выиграть осенние выборы в Сейм Польши с разгромным счетом, разбив оппозицию в пух и прах. Причем, что интересно, на популярности PiS никак не отразился даже недавний скандал со спикером Сейма Мареком Кухчиньским, которого обвинили в использовании правительственного самолета в личных целях, хотя обычно поляки такие вещи своим властям не прощают и реагируют жестко. Победа на парламентских выборах не просто подтвердит мандат правящей партии. Она даст ей новые силы и новое вдохновение. Не исключено, что «Право и Справедливость» почувствует себя настолько уверенно, что решится на войну с устоявшимися региональными кланами, которые десятилетия правят на местах, подпитываемые грантами европейских фондов. Поэтому запугивание угрозой федерализации может носить конъюнктурный характер. Или нет и все серьезно?

Но тогда получается, что Варшава идет по пути Киева, повторяет его пропагандистские зады. Ведь с момента прихода к власти в 2014 году Петра Порошенко и по сей день украинские власти как огня боятся даже разговоров о федерализации, противопоставляя ей децентрализацию в качестве средства укрепления страны. Однако за эти пять лет Украина стала в итоге более разбалансированной и рыхлой. Если в Варшаве опасаются розыгрыша «украинского сценария», тогда следует признать, что и Польша не такое устойчивое государство, как кажется.