Буэнос-Айрес, , 10:10 — REGNUM

«Рынки не хотят, чтобы в Каса Росада [резиденция президента Аргентины] поселился Альберто Фернандес, и куда больше — чтобы Кристина Фернандес де Киршнер была вице-президентом, таящимся в тени, — пишет испанское издание ABC о последствиях аргентинских предварительных выборов, — доллар взлетел до 61 песо (это на 15 песо больше, чем оценивалась его стоимость в пятницу), аргентинские акции резко упали в цене, и на Уолл-стрит песо рухнуло как никогда раньше».

Сценарий дня, который последовал за поражением действующего президента Маурисио Макри (уступившего с 15% разницы) на Первичных открытых одновременных обязательных выборах (PASO), не мог быть более мрачным, считает СМИ. Послание о неприятии было отправлено «паре Фернандес» (Альберто и Кристине), но счет оплачивает Макри или, лучше сказать, вся Аргентина.

Президент (по меньшей мере до 10 декабря) созвал срочное заседание своего кабинета. «День гнева с пляской цифр в сторону подорожания американской валюты и путешествие на дно пропасти государственных акций и облигаций (они потеряли 60% и 20% соответственно) продолжили воскресный кошмар», — комментирует ABC. Вопрос государственного управления снова оказался актуальным во избежание повторения прошлого. В результате обсуждение вариантов модифицирования правительства набирает силу.