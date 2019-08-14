Королевство Испания, , 10:06 — REGNUM

Истребитель Североатлантического альянса F-18, который приближался к самолёту министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании, сообщает испанская газета Publico. Известно, что он базируется на авиабазе НАТО в Зокняй, под литовским Шяуляй.

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На сегодняшний день в Литве таких истребителей ВВС Испании пять. Они несут дежурство совместно с четырьмя истребителями венгерских ВВС Gripen. Группировка находится в Литве в рамках 50-й миссии так называемой «воздушной полиции НАТО». Зачада истребителей — сопровождение любого военного воздушного судна РФ в нейтральном пространстве над Балтийским морем и защита воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа истребитель F-18 опасно приблизился к самолёту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который следовал из Калининграда в Москву над нейтральными водами Балтийского моря. Один из сопровождавших борт министра Су-27 морской авиации Балтийского флота пошёл на сближение и оттеснил натовский самолёт.

В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что в НАТО не были осведомлены о нахождении министра обороны России Сергея Шойгу на борту самолёта, к которому пытался приблизиться истребитель альянса F-18. По словам представителя альянса, истребители из миссии «воздушной полиции» НАТО «поднимались в воздух, чтобы идентифицировать самолёт, который летел близко к воздушному пространству альянса».