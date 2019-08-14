Владивосток, , 10:02 — REGNUM

Рабочая группа, призванная повысить качество туризма, появится у России и Китая. Об этом сообщил замглавы Ростуризма Алексей Конюшков 14 августа на заседании подкомиссии по туризму Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству во Владивостоке.

Конюшков отметил, что российско-китайское сотрудничество в сфере туризма растёт, увеличиваются и туристические потоки из России в Китай и из Китая в Россию. Рабочая группа будет создана в рамках регулирования процесса по развитию туризма.

Готовится новое межправительственное соглашение безвизовому обмену, добавил он. Также стороны готовы устранять недочеты, связанные с турпоездками между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра культуры и туризма КНР Чжан Сюй заявил, что отношения России и Китая «находятся в наилучшем периоде своего развития в истории». Москву, Санкт-Петербург и Приморье он назвал наиболее привлекательными для китайских туристов регионами РФ.

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