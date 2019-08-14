Москва, , 09:55 — REGNUM

Заявления представителя Великобритании при Организации Объединенных Наций Карен Пирс об «отчаянном положении» граждан Украины в Крыму — неуместны, заявил 14 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — цитирует ТАСС Полянского.

По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права, в этих условиях у многих «возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карен Пирс на заседании Совбеза ООН заявила о нарушении гуманитарных прав в ряде регионов. В качестве примера «отчаянного» положения постпред Британии привела Крым, где граждане Украины якобы лишены доступа к базовым услугам, так как не сменили свое гражданство на российское.

Отметим, в начале июля в МИД Британии призвали Москву «обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым». В свою очередь в посольстве РФ напомнили, что регион открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, а также «любыми иностранными гостями — наравне со всеми другими регионами нашей страны».

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