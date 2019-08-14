Киев, , 09:50 — REGNUM

Украина и Израиль имеют огромные перспективы для налаживания тесных отношений в сфере инвестиций и военно-технического сотрудничества. Об этом 13 августа заявил украинский журналист и политолог Юрий Бутусов, комментируя подготовку визита в Киев премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

По мнению эксперта, хотя в Израиле есть сильное пророссийское лобби, но связи с Украиной имеют «огромные перспективы».

«Тем более, что Израиль, несмотря на партнерские отношения с РФ, прямо противостоит России в Сирии… политически у нас есть общие интересы. По приказу Нетаньяху Израиль ведет тайную войну против сирийского союзника Путина — режима Асада. Израильские спецслужбы финансируют антиасадовское сопротивление, израильская авиация нанесла десятки ударов по сирийским и иранским войскам в Сирии… Чем больше Израиль будет содействовать Украине, тем меньше у России будет возникать желаний влазить на Ближний Восток», — заявил Бутусов.

Эксперт сообщил, что Киев обсудит вопросы закупки у Израиля военного оборудования — систем связи, станций радиоэлектронной борьбы, радиолокаторов, а также проект модернизации украинских истребителей Миг-29.

«В ходе визита Нетаньяху будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций Израиля в Украину, проблемы с действием безвизового режима и военно-техническое сотрудничество. Ожидается обсуждение закупки Украиной систем связи, станций радиоэлектронной борьбы, радиолокаторов, а также проект модернизации украинских истребителей Миг-29. Украина уже закупила и применяет целый ряд израильских систем вооружения, но в ходе боевых действий потребности у нас гораздо выше, чем возможности купить. Масштабные закупки военной техники Украина могла бы себе позволить только на выгодных финансовых условиях — ранее Израиль не предоставлял кредиты на закупку вооружений Украине», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа пресс-служба министерства иностранных дел Израиля сообщила, что 18 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прилетит в Киев. Это первый визит главы израильского правительства на Украину с 1999 года.

Накануне визита на одном из публичных мероприятий Нетаньяху дал понять, что готов стать посредником между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если на то будет согласие сторон.