Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM

Глава госдепартамента США Майк Помпео и руководитель канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ян Цзечи 13 августа провели переговоры в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что между сторонами состоялся развёрнутый обмен мнениями по американо-китайским отношениям. Других подробностей беседы не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем разгорелась почти год назад. Конфликт начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.

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В начале августа 2019 года президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что с 1 сентября против Китая будут введены новые торговые пошлины. По его словам, такое решение было принято после того, как Пекин три месяца назад пообещал, а потом прямо перед заключением торговой сделки с США отказался закупить большую партию американской сельхозпродукции.