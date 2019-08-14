Берлин, , 09:38 — REGNUM

Эксперты в области экономики, исследователи и ученые из Турции и Германии встретятся 22 августа в немецкой столице, чтобы обсудить возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта и индустрии 4.0, сообщает новостной портал NEX24.news.

«Искусственный интеллект — это сфера, в которой немецкие и турецкие компании в будущем смогут работать вместе», — заявил турецкому агентству Anadolu парламентский государственный секретарь министерства экономики, малого и среднего бизнеса и энергетики ФРГ Оливер Виттке.

По его словам, Германия как тяжеловес в Европейском союзе остается важнейшим торговым и экономическим партнером Турции, и обе страны имеют огромный потенциал для двустороннего сотрудничества.

«Чтобы быстро догнать развитые страны, Турции необходимо наладить с ними прочные связи, чтобы применять искусственный интеллект в различных областях», — сказал ученый из Берлинского университета Сахин Албайрак.

В последние годы, благодаря новаторским технологиям в автомобильной промышленности и разработкам искусственного интеллекта из Китая и США, Германия намерена сосредоточиться на инвестициях в эти области. В 2018 году немецкое правительство приняло решение выделить на сферу искусственного интеллекта более €3 млрд и сформировать команду из ста профессоров для развития системы к 2025 году.