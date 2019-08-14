Джакарта, , 09:30 — REGNUM

Отмечая последние события в Гонконге, особенно проведение массовых демонстраций в различных местах, в том числе в международном аэропорту Гонконга, правительство Индонезии призвало гражданам своей страны отложить поездки в Гонконг, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Индонезии просит жителей страны отложить несрочные поездки в Гонконг до тех пор, пока ситуация не станет более благоприятной.

Министерство также обращается к гражданам Индонезии, находящимся в настоящее время в Гонконге, призывая их сохранять спокойствие и бдительность, держаться подальше от мест массовых собраний, не участвовать в политической деятельности и всегда следовать призыву местных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года партия отклонила гонконгский законопроект, предусматривающий разрешение на экстрадицию в Китай, что вызвало массовые демонстрации в Гонконге.

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