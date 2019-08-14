Сеул, 14 августа 2019, 09:26 — REGNUM
Сейл хочет быть уверен в безопасности и здоровье своих граждан и намерен потребовать у Токио предоставить планы по сливу очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом на брифинге заявил представитель МИД Республики Корея Ким Ин Чхоль.
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Глава внешнеполитического ведомства отметил, подобные требования в адрес Японии Южная Корея озвучивала и ранее, начиная с августа 2018 года. Однако в Токио заявили, что пока окончательный план по сбросу воды ещё не утверждён и находится на рассмотрении, пообещав сообщить международному сообществу о дате его начала.
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"Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема», — приводит ТАСС слова министра.
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Как сообщало ИА REGNUM, авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. Рано утром 12 марта 2011 года на первом энергоблоке АЭС «Фукусима» произошел взрыв — обрушилась часть бетонный конструкций. Уровень радиации в зоне ЧП стал резко расти.