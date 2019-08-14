Сеул, , 09:16 — REGNUM

Заместители глав МИД Южной Кореи и Японии проведут встречу на нейтральной территории. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, встреча первого замглавы иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ёна и замминистра иностранных дел Японии Такео Акибы пройдет 16−17 августа на территории одного государства Юго-Восточной Азии.

Известно, что представители двух стран обсудят пути разрешения возникшего конфликта.

Однако многие специалисты относятся к данной встрече со скептицизмом, так как встреча представителей МИД Южной Кореи и Японии может не привести к каким-либо изменениям в отношении двух стран.