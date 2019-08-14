Белград, , 09:00 — REGNUM

В вопросе переговоров властей Косово и Сербии страны Запада проводят политику «уравниловки». Такое заявление сделал директор канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Марко Джурич.

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Джурич отметил важность продолжения диалога между сторонами после отмены пошлины.

«Но есть чёткая тенденция по созданию искусственной «уравниловки», хотя со стороны Приштины есть явные нарушения CEFTA и противоправные попытки вступления в международные организации», — приводит РИА Новости слова Джурича.

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В Сербии предложили передать Косово в пользование России

Напомним, накануне, 13 августа, США повсеместно с Великобританией, Германией, Италией и Францией призвали руководство Сербии и Косово возобновить диалог под эгидой Евросоюза в Брюсселе. Приштине предлагается отменить 100-процентыне пошлины на товары из центральной Сербии, которые были введены в ноябре 2018 года. В свою очередь Белград должен прекратить призывать третьи страны не признавать Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово около ста государств.

Добавим, что за последнее время уже целый ряд стран отозвал свои прежние решения по Косово. Об отзыве признания независимости края ранее объявили Сомали, Суринам, Бурунди, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Папуа — Новая Гвинея, Лесото, Коморские Острова, Гренада, Доминика.

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