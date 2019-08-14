14 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Настоящая стратегическая угроза для США в Африке заключается не в инфраструктурных сделках КНР со странами Африки, а в усилиях Китая по изменению медиа-ландшафта африканских стран

Максим Исаев, , 11:10 — REGNUM

Вашингтон давно уже обеспокоен по поводу инфраструктурных сделок КНР на африканских рынках. Крупные инфраструктурные проекты КНР по строительству портов, железных и автомобильных дорог вызывают опасения из-за возможного роста уровня государственного долга стран Африки и расширения политического влияния Китая. Но настоящая стратегическая угроза для США в Африке заключается не в этих сделках, а в усилиях Китая по изменению медиа-ландшафта африканских стран, пишет Обри Хруби в статье для издания The Foreign Policy.

Китай. Ишак с мешком Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последнее десятилетие Китай значительно расширил своё присутствие в СМИ Африки и оказал влияние на основополагающие стандарты континента в области телекоммуникаций, данных и информации. Учитывая то, что исторически Соединённые Штаты всегда располагали конкурентным преимуществом в сфере коммуникаций и СМИ, им следовало бы обратить своё внимание на данный вопрос.

Китай в Африке Tasnimnews.com

Сегодня мобильные устройства и телевидение получили широкое распространение на рынке средств массовой информации в Африке. Китайские инвестиции в сферу телекоммуникаций через компании Huawei и ZTE, крупнейшим акционером которых является китайская государственная фирма, позволили создать более 40 телекоммуникационных сетей третьего поколения в более чем 30 африканских странах. Китайские фирмы также имеют серьёзное присутствие на рынке мобильных телефонов. На долю китайского производителя смартфонов Transsion Holdings, который не присутствует на рынках США и ЕС, приходится 30% всех продаж телефонов в Африке (под брендом Tecno Mobile). После Transsion Holdings на втором месте оказалась компания Samsung с 22% продаж.

В то же время в ЮАР на долю Huawei приходится 14,5% проданных телефонов, что является вторым по величине показателем и значительно превышает показатели Apple (4%). Большая часть Африки потребляет медиаконтент через мобильные устройства, однако продажи телевизоров среди среднего класса также продолжают расти, и китайские компании-производители электроники активно выходят на этот рынок. Заняв доминирующие позиции в процессе передачи новостей, китайские компании буквально стали «окном в мир» для миллионов африканцев.

Располагая беспрецедентным доступом к африканской аудитории, Китай также инвестирует средства в медиа-контент и развитие инфраструктуры африканского телевидения. В 2012 году Китай создал систему CCTV Africa, которая в 2016 году была переименована в China Global Television Network (CGTN) Africa, и в 2018 году вошла в состав медиагруппы «Голос Китая» — англоязычного новостного канала, который получает поддержку от государственной радиовещательной компании КНР.

Си Цзиньпин выступает на форуме по китайско-африканскому сотрудничеству

В 2015 году в Кении китайская компания Pan-Africa Network Group (PANG) стала одним из двух дистрибьюторов телевещания, когда страна перешла с аналогового телевидения на цифровое. Ни одна американская компания тогда не приняла участие в конкуренции. PANG частично принадлежит StarTimes, базирующейся в Пекине медиа-телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с правительством Китая. У StarTimes есть дочерние компании в более чем 30 африканских странах, также данная компания была выбрана в качестве единственного подрядчика для реализации китайской программы по подключению 10 тыс. африканских деревень к спутниковому телевидению, о которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в в Йоханнесбурге в 2015 году. После реализации данной инициативы более 10 тыс. деревень в 25 африканских странах получать доступ к цифровому телевидению.

Компания StarTimes, деятельность которой частично финансирует Китайско-африканский фонд развития, предлагает потребителям среднего класса полный спектр услуг в сфере цифрового телевидения. Главным преимуществом компании является доступность её услуг: самый базовый пакет цифрового телевидения в Кении стоит всего около $2,50. Например, аналогичный пакет цифрового телевидения, который предлагает DStv — компания из ЮАР, стоит $9,50. Неудивительно, что услугами StarTimes уже воспользовались около 10 млн человек по всему континенту, причём 1,4 млн — в одной только Кении.

Медиа-игры Китая не ограничиваются расширением сферы влияния собственных компаний, Пекин также инвестирует средства в известные африканские медиакомпании. Например, в ЮАР компании, связанные с Китаем, владеют 20% Independent Media, которая является второй по величине медиа-группой в стране, в состав которой входят 20 известных газет. К тому же, ежегодно около тысячи африканских журналистов проходят учебные курсы в Китае с целью углубления взаимопонимания и культурных связей со страной.

ЮАР принимает вице-премьера Китайской Народной Республики

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Что касается роста американских корпоративных СМИ на африканских рынках, то оно оказалось относительно медленным на фоне быстрорастущих инвестиций КНР. Данное обстоятельство, безусловно, ослабит американское информационное преимущество в ближайшей перспективе. Есть несколько вещей, которые могли бы предпринять США, чтобы защитить своё конкурентное преимущество. Например, Вашингтон может созвать форум по инвестициям в СМИ и информационные технологии в Африке, который помог бы выявить и решить проблемы, препятствующие увеличению американских инвестиций в сектор средств массовой информации на крупнейших рынках Африки. Для активизации коммерческой деятельности в африканских странах президент США Дональд Трамп также может включить члена американской медиа-компании в президентский консультативный совет по ведению бизнеса в Африке, который представляет собой консультативный совет, в состав которого входят американские компании, имеющие экономические интересы на африканских рынках. Трамп также мог бы поручить высокопоставленному чиновнику министерства торговли установить связь с ведущими американскими медийными и технологическими компаниями для разработки отраслевой стратегии по расширению возможностей на африканских рынках.

Соединив воедино мягкую силу и коммерческий успех, США могли бы сделать гораздо больше, чем просто помочь нескольким американским компаниям. США могли бы завоевать сердца и умы нового поколения молодых людей на самых быстроразвивающихся рынках в мире.