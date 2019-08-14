Пекин, 14 августа 2019, 08:48 — REGNUM
Правительство КНР никогда не допустит, чтобы Запад превратил Гонконг в свою базу для подрыва политической системы Китая, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.
В издании также добавили, что «сейчас идёт борьба между двумя силами, одна из которых хочет подорвать, а другая — защитить статус Гонконга как международного финансового центра».
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