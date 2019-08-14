Киев, 14 августа 2019, 09:01 — REGNUM
Геологическое изучение местности для дальнейшей легальной продажи месторождений янтаря обойдётся Украине в 20−30 млн гривен или $0,8−1,2 млн, заявил председатель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Украины Олег Кирилюк в ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 13 августа информационное агентство УНН.
По его словам, проблему незаконной добычи янтаря можно решить за счёт предоставления права на законную добычу камня на разведанных месторождениях.
Кирилюк отметил, что продажа прав на разработку участков на электронных торгах — это эффективный путь декриминализации добычи любых ископаемых.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал незаконную добычу янтаря в Житомирской, Ровенской и Волынской областях Украины «войной против государства», которую ведут представители криминального мира в сотрудничестве с коррумпированными чиновниками МВД Украины и СБУ.
Читайте также: Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»