Эр-Рияд, 14 августа 2019, 08:57 — REGNUM
Известная правозащитница Саудовской Аравии Лужан аль-Хатлул отклонила предложение об освобождении из тюрьмы в обмен на заявление о не применении к ней пыток, об этом 13 августа заявил ее брат Валид аль-Хатлул на своей странице в социальной сети Twitter.
Женщина была арестована правоохранительными органами королевства в 2017 году по обвинениям, скрываемым от общественности.
Власти Саудовской Аравии не стали комментировать заявления брата общественной активистки.
Напомним, Лужан аль-Хатлул получила известность в 2014 году, когда была арестована за управление автомобилем. Данный факт положил начало дискуссиям в королевстве относительно прав женщин на вождение. В настоящий момент запрет снят.
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