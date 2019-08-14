Эр-Рияд, , 08:57 — REGNUM

Известная правозащитница Саудовской Аравии Лужан аль-Хатлул отклонила предложение об освобождении из тюрьмы в обмен на заявление о не применении к ней пыток, об этом 13 августа заявил ее брат Валид аль-Хатлул на своей странице в социальной сети Twitter.

Женщина была арестована правоохранительными органами королевства в 2017 году по обвинениям, скрываемым от общественности.

«Представители службы безопасности посетили недавно мою сестру в тюрьме. Они попросили ее записать видеообращение, в котором она должна была отрицать факт применения к ней пыток. Это было частью сделки по ее освобождению» Валид аль-Хатлул

Власти Саудовской Аравии не стали комментировать заявления брата общественной активистки.

Напомним, Лужан аль-Хатлул получила известность в 2014 году, когда была арестована за управление автомобилем. Данный факт положил начало дискуссиям в королевстве относительно прав женщин на вождение. В настоящий момент запрет снят.

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