Пекин, , 08:41 — REGNUM

Беспорядки в Гонконге переросли в типичную «цветную революцию», говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

«Беспорядки в Гонконге вышли за рамки первоначальных протестов против поправок к закону об экстрадиции, превратившись в безжалостные нападки на принцип верховенства права. Радикально настроенные демонстранты хотят парализовать жизнь в городе, подорвать авторитет правительства и полиции», — говорится в статье.

В издании также подчеркнули, что демонстрации в Гонконге «больше не являются одним из способов выражения гражданских требований в рамках правовых рамок, теперь они представляют собой попытку подорвать принцип верховенства права и изменить структуру власти в городе», добавив, что «это типичная «цветная революция».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Китая осудил попытку США осуществить «цветную революцию» в Гонконге