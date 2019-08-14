Пекин, 14 августа 2019, 08:41 — REGNUM
Беспорядки в Гонконге переросли в типичную «цветную революцию», говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.
В издании также подчеркнули, что демонстрации в Гонконге «больше не являются одним из способов выражения гражданских требований в рамках правовых рамок, теперь они представляют собой попытку подорвать принцип верховенства права и изменить структуру власти в городе», добавив, что «это типичная «цветная революция».
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