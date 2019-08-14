Гонконг, Китай, 14 августа 2019, 08:37 — REGNUM
Пресс-секретарь Канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР жестко осудил нападение на туриста в аэропорту Гонконга, сообщает 14 августа газета China Daily.
Инцидент произошел вечером по местному времени 13 августа в аэропорту Гонконга, работа которого была парализована из-за противоправных действий протестующих. Протестующие захватили журналиста издания Global Times, связали его и начали избивать, обвиняя его в том, что он является сотрудником полиции, внедренным в ряды протестующих с целью дискредитации протеста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гонконгский полицейский рассказал, как «мирные демонстранты» применяли зажигательную смесь против органов правопорядка.
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