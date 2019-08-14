Париж, , 08:33 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Франции с большой грустью узнали о смерти 15-летней британки Норы Куэйрин, пропавшей 4 августа в Малайзии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшей.

«Мы хотели бы поблагодарить власти Малайзии за их высокую отзывчивость и участие в расследовании, проведенном после исчезновения Норы Куэйрин ночью 3−4 августа. Французские власти находятся в распоряжении малазийских властей, чтобы можно было пролить свет на обстоятельства смерти», — говорится в заявлении французского ведомства.

Известно, что центр кризисов и поддержки министерства иностранных дел и консульство Франции в Куала-Лумпуре остаются в распоряжении членов семьи Норы Куэйрин, чтобы продолжать оказывать им поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья Норы Куэйрин из Лондона отдыхала на курорте Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан в Малайзии. Девочка загадочным образом исчезла прямо из номера отеля. По предварительной версии ребенок был похищен.

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