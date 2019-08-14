Вашингтон, , 08:17 — REGNUM

В ближайшей перспективе расширение влияния СМИ КНР в африканских странах может ослабить конкурентное преимущество США в секторе средств массовой информации Африки, заявила эксперт из Джорджтаунского университета Обри Хруби в статье для издания The Foreign Policy.

«Что касается роста американских корпоративных СМИ на африканских рынках, то оно оказалось относительно медленным на фоне быстрорастущих инвестиций КНР. Данное обстоятельство, безусловно, ослабит американское информационное преимущество в ближайшей перспективе», — заявила Хруби.

Напомним, за последнее десятилетие Китай смог существенно расширить своё присутствие в СМИ Африки. В 2012 году Китай создал систему CCTV Africa, которая в 2016 году была переименована в China Global Television Network (CGTN) Africa, и в 2018 году вошла в состав медиагруппы «Голос Китая» — англоязычного новостного канала, который получает поддержку от государственной радиовещательной компании КНР.

Китайская медиакомпания StarTimes имеет дочерние компании в более чем 30 африканских странах. Данная компания принимает участие в реализации государственной инициативы КНР по подключению более 10 тыс. деревень из 25 африканских стран к цифровому телевидению. Услугами StarTimes уже воспользовались около 10 млн человек по всему африканскому континенту, причём 1,4 млн — в одной только Кении.

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