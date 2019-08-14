Вашингтон, 14 августа 2019, 08:17 — REGNUM
В ближайшей перспективе расширение влияния СМИ КНР в африканских странах может ослабить конкурентное преимущество США в секторе средств массовой информации Африки, заявила эксперт из Джорджтаунского университета Обри Хруби в статье для издания The Foreign Policy.
Напомним, за последнее десятилетие Китай смог существенно расширить своё присутствие в СМИ Африки. В 2012 году Китай создал систему CCTV Africa, которая в 2016 году была переименована в China Global Television Network (CGTN) Africa, и в 2018 году вошла в состав медиагруппы «Голос Китая» — англоязычного новостного канала, который получает поддержку от государственной радиовещательной компании КНР.
Китайская медиакомпания StarTimes имеет дочерние компании в более чем 30 африканских странах. Данная компания принимает участие в реализации государственной инициативы КНР по подключению более 10 тыс. деревень из 25 африканских стран к цифровому телевидению. Услугами StarTimes уже воспользовались около 10 млн человек по всему африканскому континенту, причём 1,4 млн — в одной только Кении.
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