Киев, , 08:13 — REGNUM

На Украину прилетел Сэм Кислин — американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, сообщило 14 августа издание Strana.ua.

По данным СМИ, визит бизнесмена связан с делами, возбуждёнными против экс-президента Украины Петра Порошенко.

В марте 2019 года Кислин обвинил Порошенко в геноциде жителей Украины, а также предсказал ему потерю власти. Он также рассказал о махинациях с «филадельфийским» углём, в результате которой на Украине продали по завышенным ценам уголь из России и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, против Порошенко на Украине возбуждено более десятка уголовных дел. Ранее суд дал разрешение на допрос экс-президента Украины с использованием детектора лжи.

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