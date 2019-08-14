Багдад, , 08:11 — REGNUM

Глава Демократической партии Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с министром обороны Ирака Наджой аль-Шимариина, об этом 14 августа сообщает Kurdistan.ru.

Политики обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние политические события в стране, а также конфликтную ситуацию между Эрбилем и Багдадом.

Кроме того, речь зашла об «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и угрозе его возрождения. Стороны договорились приложить усилия к предотвращению подобного сценария.

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