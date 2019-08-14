Владивосток, , 07:49 — REGNUM

Текущий этап развития отношений России и Китая — лучший в истории. Стороны плодотворно сотрудничают в сфере политики, экономики, культуры, туризма и региональных обменов, заявил заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй, выступая 14 августа во Владивостоке.

Чжан Сюй открыл заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Он напомнил, что КНР была образована 70 лет назад, тогда же установились дипломатические отношения между Пекином и Москвой. Отношения стран «находятся в наилучшем периоде своего развития в истории», добавил замминистра.

Китайский чиновник отметил, что каждый год многие китайские туристы отправляются на Дальний Восток России. Москву, Санкт-Петербург и Приморье он назвал наиболее привлекательными для них регионами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 55-летний Чжан Ханьхуэй стал новым послом КНР в России. Дипломат пришёл на смену Ли Хуэю, который в июле отправился в отставку после десяти лет работы на этом посту.

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