Штральзунд, , 07:34 — REGNUM

13 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась из отпуска. В первый рабочий день она приняла участие в форуме газеты Ostsee-Zeitung в Штральзунде (Мекленбург — Передняя Померания), где ответила на вопросы граждан. Одним из первых был задан неудобный вопрос, пишет газета Märkische Allgemeine Zeitung.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Его озвучил местный политик от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Томас Наулин. Он отметил, что в ГДР позавидовали бы пропаганде в прессе современной Германии, и пожаловался на отсутствие свободы слова патриотов.

«Из-за Вашей политики в Германии больше нет свободы выражения мнения и демократии (…) Госпожа Меркель, Вы лично чувствуете ответственность за раскол страны?» — спросил Наулин.

«То, что Вы сидите здесь и без страха можете высказать мне свое мнение — это доказательство свободы слова и живой демократии», — ответила канцлер.

Меркель добавила, что существуют разные мнения о том, кто представляет народ и что следует понимать под патриотизмом, а в бундестаге нет никаких препятствий для высказываний депутатов от АдГ.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты социологических исследований и итоги выборов в органы власти показывают, что существует разница в менталитете и политических предпочтениях жителей западной части Германии и бывшей ГДР. Жители востока сопротивляются навязыванию современных европейских ценностей, здесь сосредоточено наибольшее число сторонников партии АдГ, выступающей против принятия мигрантов, строительства мечетей, а также продвигающей нормализацию отношений с Россией.

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