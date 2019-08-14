Париж, , 07:30 — REGNUM

Правительство Франции отреагировало на столкновения и акции протеста, которые имели место в Гонконге в течение нескольких дней, сообщили в Елисейском дворце.

«Это важная тема, за которой мы внимательно следим», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Бывшая британская колония переживает наихудший политический кризис со времени своего возвращения в Пекин в 1997 году. Партия в начале июня отклонила гонконгский законопроект, предусматривающий разрешение на экстрадицию в Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за серьезного протеста в главном терминале. В ответ на эту ситуацию авиакомпания Air France предложила своим пассажиром бесплатно отложить поездку, изменить пункт назначения или отменить поездку в Гонконг.

Читайте ранее в этом сюжете: Air France предлагает пассажирам отложить поездку в Гонконг — СМИ