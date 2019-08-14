Чебаркуль, Челябинская область, , 06:59 — REGNUM

В Челябинской области город Чебаркуль уже десять лет живёт политическими скандалами, которые затем сменяют уголовные дела. Это должно остановиться, заявил местным жителям в ходе встречи врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, Чебаркулю сейчас нужна консолидация усилий власти. Чтобы развиваться, необходимо планомерно работать с федеральными структурами. В первую очередь это Минобороны и агентство лесного хозяйства, потому что многие земли, которые находятся в границах Чебаркуля, подведомственны им.

«Согласования тянутся годами, просвета не видно. Я готов подключиться к этой работе», — заверил врио.

Он добавил, что болевые точки известны. Это и нехватка мест в детсадах, и изношенность спортивных объектов, и т.д. «Мы будем работать в этих направлениях», — сказал Текслер.