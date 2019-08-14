Киселёвск, Кемеровская область, , 05:33 — REGNUM

Американке Алине Симоне грозит штраф и выдворение из России за съёмку встречи мэра кемеровского города Киселёвска Максима Шкарабейникова с жителями. Об этом пишет местное издание «Абажур».

Как рассказывает СМИ, американка гостит в Киселёвске. Она говорит по-русски и увлекается экстремальным туризмом. Во время встречи Шкарабейникова с местными жителями в районе посёлка Карагайлинский Симоне представили как журналистку «Нью-Йорк таймс», хотя она там уже не работает.

На женщину был составлен протокол. Сегодня, 14 августа, состоится суд. Алине Симоне может быть предъявлено обвинение за «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» (ч. 2 ст.18.8 КоАП).

В миграционной службе Симоне пояснили, что заявление написал глава города. Он считает, что цель её визита не соответствует туристической визе. По словам же самой Симоне, фото‑ и видеосъёмку она вела для себя.

Отметим, что наказание по ч. 2 ст.18.8 КоАП — наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны или без такового.

Отметим, что в начале июня 2019 года жителей Киселёвского городского округа Кемеровской области удивил поступок одного из местных чиновников. На их жалобы о том, что в водопроводной воде черви, зам. главы города по ЖКХ Сергей Шишкин демонстративно выпил воду с червяком, которую на встречу с ним принесла местная жительница.