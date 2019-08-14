Варшава, , 05:12 — REGNUM

Число военнослужащих в Польше нужно довести до 200 тысяч, заявил министр национальной обороны этой страны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио.

Он объявил о начале кампании «Стань солдатом Республики Польша». Сейчас, по оценкам министра, в армии служат порядка ста тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля польская Высшая контрольная палата распространила информацию, согласно которой в армии Польши наблюдается недобор примерно в 5, 7 тыс. человек.

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