Вена, , 03:55 — REGNUM

Сотрудники австрийской прокуратуры провели обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает газета Der Standart.

Сообщается, что обыски проходили в рамках уголовного дела о коррупции, связанного с назначением некоего высокопоставленного члена Австрийской партии свободы (АПС), главой которой являлся Штрахе, в совет управляющих игорного предприятия Casinos Austria. Следствие предполагает, что благодаря этому назначению компания могла получить инсайдерскую информацию об изменениях в австрийском законодательстве по игорному бизнесу.

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Также работники прокуратуры провели обыск и в доме соратника Штрахе Йоханна Гуденуса. В настоящее время правоохранители отказываются называть имена подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая немецкие СМИ опубликовали видеокадры встречи Штрахе с некой «племянницей русского олигарха Игоря Макарова» на Ибице в 2017 году. Якобы во время встречи Штрахе обсуждал с ней помощь АПС на выборах в обмен на покупку акций компании Kronen Zeitung. Позднее оказалось, что встреча была провокацией. Тем не менее из-за публикации разгорелся политический скандал в Австрии, приведший к отставке коалиционного правительства в стране.