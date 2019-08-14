Гонконг, Китай, 14 августа 2019, 03:51 — REGNUM
Подробности о том, как протестующие в Гонконге забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью в районе Tai Nan West Street, рассказал офицер гонконгской полиции Шам Шуй По, сообщает 13 августа газета China Daily.
Он отметил, что не хотел бы, чтобы кто-либо из его коллег получил ранение. При этом, всякая обоснованная, законная и мирная вызывает у него только уважение, но это не тот случай.
Напомним, что 11 августа протестующие якобы против закона о выдаче из Гонконга Китаю граждан КНР в Гонконге перешли к более радикальным методам, начав забрасывать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью, как это происходило во время киевского майдана 2014 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Global Times: «Оранжисты» хотят передать Гонконг под контроль Западу