Гонконг, Китай, , 03:51 — REGNUM

Подробности о том, как протестующие в Гонконге забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью в районе Tai Nan West Street, рассказал офицер гонконгской полиции Шам Шуй По, сообщает 13 августа газета China Daily.

«Мы разгоняли демонстрантов в районе Чхён Ша Вань. В этот момент протестующие начали кидать в нас бутылки с зажигательной смесью, однако не попали ни по одному офицеру полиции. После этого мы принялись осуществлять аресты. Когда я бежал, мое колено напоролось на нечто-то твердое, я получил ранение», — заявил Шам.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы кто-либо из его коллег получил ранение. При этом, всякая обоснованная, законная и мирная вызывает у него только уважение, но это не тот случай.

«Все, кто работает на передовой, где осуществляются протесы скажет, это определенно не мирная, законная или ненасильственная демонстрация. Протестующие всячески пытаются повредить инфраструктуру и даже нападают на полицию. Гонконгская полиция будет продолжать решительно защищать закон, мы не хотим, чтобы кто-то из мирных жителей пострадал», — закончил мысль пострадавший сотрудник гонконгской полиции.

Напомним, что 11 августа протестующие якобы против закона о выдаче из Гонконга Китаю граждан КНР в Гонконге перешли к более радикальным методам, начав забрасывать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью, как это происходило во время киевского майдана 2014 года.

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