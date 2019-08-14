Дамаск, , 03:33 — REGNUM

Об успешной атаке Сирийской арабской армии на форпосты террористов в Идлибе и Хаме сообщает 14 августа SANA.

Уточняется, что правительственные войска провели наступление в Эль-Таманаа (провинция Идлиб) и в Морике (провинция Хама), где находятся террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские войска разбили ряд реактивных установок залпового огня, которые были у террористов, а также отрезали боевиков от снабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе 12 августа Сирийская арабская армия устранила трёх главарей группировки «Джейш аль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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