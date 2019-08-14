Пекин, , 03:10 — REGNUM

Бывший член Группы ведущих партийных членов Китайской ассоциации Науки и технологий был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Как отметили в Верховной народной прокуратуре Китая, дело Чэня Гана было передано прокуратуре для проведения расследования после завершения собственного, проведенного Национальной надзорной комиссией. Расследование дела против Чэня еще не завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая в провинции Гуандун был осуждён бывший статусный чиновник из провинции Шэньси за взяточничество.

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