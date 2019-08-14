Лима, 14 августа 2019, 03:21 — REGNUM
Решение властей Венесуэлы лишить парламентского иммунитета четырёх членов Национальной ассамблеи осудила Группа Лимы, сообщает МИД Перу.
Комментируя решение Конституционной ассамблеей лишить депутатского иммунитета четырёх членов венесуэльского парламента, подозреваемых в измене родины, группа стран назвала это «нарушением демократических норм» и венесуэльской конституции.
Со своей стороны Группа Лимы обратилась к международному сообществу, чтобы добилось «прекращения этих провокационных и отчаянных действий незаконного режима». Она также не признаёт инициативу Конституционной ассамблеи провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лишение Конституционной ассамблеей иммунитета оппозиционеров в рамках расследования дел о госперевороте стало поводом к очередным нападкам на Каракас со стороны проамериканского политикума.
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На этом фоне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что парламент в существующем виде будет работать даже в «чрезвычайном режиме».
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