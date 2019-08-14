Киев, , 03:03 — REGNUM

Об отстранении от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного сообщает сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Соответствующие изменения внесены в статью 1 указа украинского президента от 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трёхсторонней контактной группе».

По данным газеты «Коммерсантъ», Бессмертный заявил в начале августа, что, по его мнению, «нужно заявить о прекращении Украиной работы в минском формате до встречи лидеров «нормандской четверки».