Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM

Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источник.

Источники сообщают, что представители Facebook, предоставляя пользовательские аудиосообщения, не говорили, для чего корпорации понадобилась эта информация, а также ее источник.

«Работники слушали аудиосообщения пользователей, иногда даже вульгарного содержания, но не знали, для чего Facebook нужна их расшифровка», — сообщает источник.

Представители Facebook подтвердили информацию о прослушивании аудиосообщений, но подчеркнули, что перестали этим заниматься «более недели назад». Также отмечалось, что пользователи соцсети якобы давали согласие на прослушивание своих сообщений. При этом, как отмечает Bloomberg, пользователи не давали согласия на то, чтобы Facebook передавала их информацию третьим лицам, коими и являются компании-подрядчики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала американскую корпорацию Facebook на $5 млрд за нарушение правил защиты информации пользователей соцсети. Также Facebook обязали выполнять новые требования по хранению персональных данных.

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