Ашхабад, , 01:49 — REGNUM

Из-за проходящего в Туркмении первого Каспийского экономического форума и сопутствующих мероприятий власти города Туркменбаши запретили горожанам и жителям пригорода проводить праздничные обряды в честь мусульманского праздника Курбан байрам, пишет «Азатлык».

Среди попавших под запрет обрядов оказался, в том числе, ритуал принесения в жертву животных — баранов, коров и лошадей, чье мясо потом традиционно раздают малоимущим семьям.

Местные власти обосновывают это распоряжение необходимостью обеспечения чистоты и порядка в городе, поскольку его планируют посетить зарубежные гости и участники международных мероприятий, проходящих в эти дни на туркменском побережье Каспия.