Вашингтон, , 01:45 — REGNUM

Противоречия между Турцией и Соединенными Штатами из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» не сказались на проведении американских военных операций с турецкой базы Инджирлик, заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган на брифинге.

По его словам, разногласия с Турцией из-за С-400 не повлияли на количество боевых операций, осуществляемых Соединенными Штатами с турецкой авиабазы Инджирлик. Харриган также выразил надежду, что политические противоречия между Анкарой и Вашингтоном будут преодолены.

«На уровне военных мы остаемся очень близки с турецкими партнерами, и я не вижу в будущем изменений по этому вопросу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что турецкие власти заинтересовались возможностью приобретения российских истребителей Су-35. Как отмечают турецкие СМИ, в настоящее время ответственные за оборонную промышленность чиновники Турции изучают особенности и технические характеристики российского истребителя.

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