Ашхабад, , 01:30 — REGNUM

Иран выступает категорически против прокладки газопроводов по дну Каспийского моря. Об этом заявил представитель Иранской национальной газовой компании Бехруз Намдари в ходе выступления на Каспийском экономическом форуме в Туркмении, пишет «Хроника Туркменистана».

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По его словам, иранская сторона придерживается такой позиции по данному вопросу потому что «строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона».

Намради также отметил, что для организации транспортировки голубого топлива другие страны могут договориться с Ираном об использовании иранской газовой инфраструктурой.

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