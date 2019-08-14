Прага, , 01:13 — REGNUM

Вопрос с безопасностью компьютерной сети МИД Чехии нельзя откладывать, сообщил журналистам чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Комментируя информацию о хакерской атаке на чешский МИД в июне 2019 г., глава правительства указал на то, что игнорировать эту проблему больше нельзя. Тем более, что она не нова.

По словам премьер-министра, вопрос киберугроз МИДа будет обсуждаться в конце месяца на заседании Госсовета безопасности.

Напомним, в начале августа стало известно, что чешский МИД подвергся кибератаке. При этом утечки внутренних данных не произошло. В Чехии это стало поводом к проверке, которая нацелена на то, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о связи этой хакерской атаки с прежними — 2016 и 2017 гг.