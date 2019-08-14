Ашхабад, , 00:32 — REGNUM

Европейские чиновники вновь пытаются договориться с туркменскими властями о постройке Транскаспийского газопровода, который позволит Туркмении поставлять в Евросоюз газ в обход России. Об этом сообщил региональный спецпредставитель ЕС Петер Буриан в ходе Каспийского экономического форума, пишет «CA-news».

«В 2019 году Европейский союз возобновил и старается интенсифицировать переговоры о возможном участии ЕС в строительстве газопровода через Каспий», — сказал он.

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Отметим, что официальный Ашхабад в течение последних нескольких лет ведет переговоры с Европейским союзом, а также с Азербайджаном, Грузией и Турцией по вопросу о содействии в постройке по дну Каспийского моря газопровода, который позволит поставлять на европейский рынок до 30 млрд кубометров природного газа в год.

Однако этим планам мешает Конвенция о правовом статусе Каспия, которую ранее подписали все прикаспийские государства, в том числе и Туркмения. Этот документ запрещает строить магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря без согласия стран, через чей сектор будет пролегать трубопровод, а также без всесторонней экологической экспертизы.

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