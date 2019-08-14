Бишкек, , 00:30 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении генерал-майора Курсана Асанова от должности заместителя министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Уволили его с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности».

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В ведомстве отмечают, что во время проходивших 8 августа 2019 года переговоров милицейского руководства с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым о том, на каких условиях он готов сдаться правоохранителям, Курсан Асанов оставил участок, который ему был поручен для обеспечения общественного порядка, и начал заниматься своим пиаром.

Для этого замминистра Асанов дал задание сотрудникам милиции снимать на свой телефон все следственные мероприятия по изъятию оружия у сторонников бывшего главы государства. По этой причине конфискация оружия производилась без перчаток, что привело к нарушению порядка сбора доказательств.

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