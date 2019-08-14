Вашингтон, , 00:19 — REGNUM

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не стоит продлевать, повод — испытания крылатой ракеты под Северодвинском (Архангельская область), сообщает Reuters.

Источник в администрации президента США заявил, что взрыв 8 августа в Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты, а значит, хотя у него нет подтверждений этой версии, пятилетнее продление договора представляется ненужным.

Напомним, после взрыва, в результате которого погибли пять сотрудников Росатома, появилась информация, что американская разведка считает, будто русские испытали на полигоне крылатую ракету с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Штатов Дональд Трамп, комментируя случившееся, заявил: после взрыва ракеты американцам стало «многое понятно». По его словам, у Вашингтона есть «более продвинутые» технологии такого же направления.

Что касается СНВ-3, то идею отказаться от продления договора Вашингтон транслировал уже не раз.

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