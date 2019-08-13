Симферополь, , 23:43 — REGNUM

Глава Крыма Сергей Аксенов побил свой собственный рекорд по длительности совещания, посвященного проблемам одного из районов. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает РИА Новости.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Совещание касалось проблем Симферопольского района Крыма и продлилось оно без малого 9,5 часа.

Формат совещания предполагает отчет глав районов и городов, включая ответы на вопросы представителей общественности, которые также приглашены на совещание. Аксенов предоставил слово всем без исключения людям по всем проблемам района. Как обычно, наибольший резонанс вызвали вопросы здравоохранения, транспортной доступности жителей района и жилищно-коммунальное хозяйство.

После 9 часов и 30 минут совещания Аксенов сказал:

«Есть предложение на сегодня закончить».

При этом глава Крыма сам просидел в президиуме всё это время без перерыва.

Многие участники совещания обратились к Аксенову с просьбой рассмотреть их проблемы. Глава Крыма пригласил их на личную встречу 14 августа начиная с 10:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа Аксенов провел совещание в Ялте по проблемам округа. Оно продлилось 9 часов 11 минут.