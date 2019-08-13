Вашингтон, , 23:40 — REGNUM

Власти Китая отклонили запрос военно-морских сил США о заходе двух кораблей в порт Гонконга, 13 августа передаёт агентство Reuters.

Представители ВМС США сообщили агентству на условиях анонимности, что запрос касался транспортного корабля Green Bay и ракетного крейсера Lake Erie.

Причина отказа не была сообщена. В последний раз Китай отказывал ВМС США в посещении порта Гонконга в сентябре 2018 года — в гавань не был допущен штурмовой корабль Wasp.

В настоящий момент китайский Гонконг охвачен акциями протеста, аэропорт Гонконга блокируется демонстрантами уже два дня. Китай неоднократно заявлял о вмешательстве США и Великобритании во внутренние дела Гонконга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 августа президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация в Гонконге «разрешится мирно» и «никто не будет убит».

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